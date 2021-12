Covid-19 : les tests antigéniques arrivent en pharmacies

Les tests antigéniques en pharmacies, c'est désormais possible. Les médecins de ville et les infirmiers libéraux peuvent également proposer ces tests aux résultats plus rapides que ceux des tests PCR. Désengorger les laboratoires, augmenter le nombre de dépistages et accélérer les processus d'isolement en cas de positivités sont les objectifs recherchés.

Pour pratiquer ces tests, les professionnels de santé doivent effectuer une demande auprès de la préfecture et de l'agence régionale de santé (ARS). Une autorisation d'autant plus nécessaire pour les pharmaciens qui souhaitent installer une tente de dépistage près de leur officine. Ces tests antigéniques ne sont cependant pas accessibles à tous. Selon la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), ils concernent uniquement les personnes symptomatiques dans les quatre premiers jours. Celles-ci doivent être âgées au maximum de 65 ans sans présenter de comorbidités ou de risques de développer une forme grave. En revanche, les cas contacts sont exclus de ce type de tests. Enfin, les personnes positives doivent remplir un formulaire à transmettre à l'Assurance maladie, puis s'isoler et contacter leur médecin traitant si ce n'est pas lui qui a procédé au test.