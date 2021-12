Covid-19 : les quatre dates du déconfinement

3 mai : fin de l'attestation de sortie en journée uniquement. Elle sera, en effet, toujours obligatoire durant le couvre-feu qui restera maintenu à 19 heures jusqu'au 19 mai. Il sera donc désormais possible d'effectuer des déplacement interrégionaux (les règles des 10 et 30 kilomètres sont supprimées). Réouverture également des collèges en demi-jauge pour les classes de 4e et 3e (les 6e et 5e étudieront à temps complet). Rentrée également pour les lycéens selon ce système de demi-jauge.

19 mai : réouverture des commerces dits « non essentiels » (avec jauge) et des terrasses pour les restaurants (six personnes par table maximum). Les rassemblements de plus de dix personnes restent interdits. Les lieux culturels (cinémas, théâtres, salles de spectacles) vont rouvrir à cette date. Pour les spectacles, deux jauges seront en vigueur (800 spectateurs en intérieur et 1 000 en extérieur). Même règle pour les enceintes sportives extérieures. Cet assouplissement pourrait cependant être territorialisé si le taux d'incidence de l'épidémie dépassait 400 cas pour 100 000 habitants, notamment dans les huit département actuellement sous surveillance (Seine-et-Marne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val de Marne, Val-d'Oise, Bouches-du-Rhône et Oise).

9 juin : le couvre-feu sera décalé à 23 heures. Les cafés et les restaurants pourront accueillir leur clientèle en intérieur avec toujours la même jauge en vigueur (six convives par table). Réouverture des salles de sport. Mise en place à cette date d'un pass sanitaire. Celui se présentera sous la forme d'un document qui précisera si la personne a été vaccinée ou testée négativement. Il sera nécessaire pour assister à des événements (stades, lieux culturels, salons et foires) rassemblant 5 000 personnes maximum. Les touristes étrangers devront en détenir un également.

30 juin : levée du couvre-feu et des dernières restrictions en fonction de la situation sanitaire observée à cette date. En revanche, toujours pas de date de réouverture pour les discothèques.