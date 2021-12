Covid-19 : les patients atteints d'autres maladies invités à continuer de consulter leur médecin

"Les Franciliens doivent continuer à avoir recours aux médecins de ville pour la prise en charge des autres pathologies, comme ils en ont l'habitude", alerte l'ARS.

L'agence, mais aussi l'URPS médecins libéraux Île-de-France, l'Assurance maladie et le Conseil de l'ordre des médecins annoncent se mobiliser pour garantir la continuité des soins des patients franciliens souffrant d'autres pathologies pendant la période épidémique.

Il a en effet été constaté, tant par les urgentistes que les médecins de villes, que les patients, craignant d'être atteints par le Covid-19, ne "consultaient pratiquement plus pour les autres motifs de recours aux soins".

"Les médecins et les autres professionnels de santé se sont fortement mobilisés pour la prise en charge des patients suspects Covid-19. Les messages sur le confinement et la crainte d'être contaminés jusque dans les salles d'attente, malgré les mesures de précaution mises en place, conduisent de nombreux patients ou familles avec enfants, à retarder ou à surseoir au recours aux soins, y compris lorsqu'ils sont atteints de pathologies nécessitant un suivi régulier", explique l'ARS, indiquant qu'un risque important de diagnostic, de complications évitables et de perte chance pour les patients franciliens existe désormais.

La téléconsultation ou les contacts téléphoniques possibles

L'agence invite donc patients et les parents des enfants à continuer de faire appel à leur médecin généraliste ou spécialiste autant que de besoin, pour bénéficier d'un avis médical en cas de symptômes inquiétants.

Les médecins de ville, généralistes et spécialistes ont maintenu leur cabinet ouvert dès le début de cette crise sanitaire, afin de recevoir les patients pour une consultation ou pour la réalisation d'actes médicaux si nécessaire, et ce, dans des conditions qui tiennent compte de la protection de leurs patients. Ils se sont également organisés pour proposer des dispositifs de téléconsultation, mais aussi des contacts téléphoniques avec leurs patients qui nécessitent un suivi régulier.

L'ARS rappelle toutefois qu'en cas de symptômes évocateurs d'une urgence vitale (douleur thoracique, paralysie, trouble de la parole ...), les patients doivent appeler le 15.

Une information spécifique de l'Assurance Maladie va être prochainement diffusée aux patients en Affection de Longue Durée et aux femmes enceintes.

"La crainte de la contamination par le Covid-19 ne doit pas empêcher le recours aux soins, en particulier pour les patients souffrant de pathologies nécessitant un suivi régulier ou pour les enfants", insiste l'Agence régionale de santé.