Covid-19 : les nouvelles mesures

Réouverture des écoles : maintenue au 26 avril, elle concernera, dans un premier temps, les écoles maternelles et élémentaires. Un choix « assumé » et motivé par les « dégâts aussi bien éducatifs que psychologiques » causés par une fermeture prolongée.

Collèges et lycées en demi-jauge : rentrée le 26 avril en distanciel et en présentiel le 3 mai, mais en demi-jauge pour les élèves situés dans les quinze départements les plus touchés.

Tests salivaires et auto-tests : dès le 26 avril, 400 000 tests salivaires seront proposés aux écoles élémentaires (600 000 à la mi-mai). Auto-tests pour les lycéens à partir du 10 mai (64 millions d'auto-tests disponibles).

Examens maintenus : cette mesure concerne le brevet des collèges, le baccalauréat, les classes préparatoires et l'enseignement supérieur. Pour les BTS, une session de rattrapage (oral) sera organisée en juillet.

Contraintes de déplacement en journée levées : fin de l'attestation à motifs dérogatoires pour se déplacer au-delà de dix kilomètres dès le 3 mai (sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire).

Couvre-feu maintenu : maintien « jusqu'à nouvel ordre ». Un nouveau point sera fait à la mi-mai.

Réouverture des commerces et des terrasses : envisagée vers la mi-mai, elle sera progressive et territorialisée selon le contexte sanitaire. La liste des activités qui reprendront en premier n'est pas encore connue.

Vaccination : le vaccin Johnson & Johnson sera accessible à partir du 24 avril pour les personnes de plus de 55 ans (sans conditions). Livraison de 200 000 premières doses de ce vaccin, qui ne nécessite qu'une seule injection. Jean Castex a également encouragé la vaccination avec l'AstraZeneca, malgré la méfiance des Français après plusieurs cas de thromboses.

Quarantaine de dix jours : le 24 avril, système de contrôle renforcé pour les personnes arrivant du Brésil, d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud et d'Inde. Elles seront testées à leur arrivée et feront l'objet d'une quarantaine stricte de dix jours soumise à des contrôles. Même obligation pour les voyageurs en provenance de Guyane.