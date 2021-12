Covid-19 : les médécins généralistes pourront vacciner dès le 25 février

Une option rendue possible grâce aux conditions de conservation plus souples du vaccin britannique, stockable dans un simple réfrigérateur entre 2 et 8 °C.

Le médecin devra surveiller le patient au moins quinze minutes après l'injection, afin de détecter la survenue d'une éventuelle réaction allergique. Mais cette nouvelle étape va être lente. En effet, les médecins n'ont été informés que le 12 février et ils n'ont eu que quelques jours pour réserver des doses auprès de leur pharmacie référente. D'autre part, ils ne pourront récupérer qu'un seul flacon (soit dix doses) la semaine prochaine. Le système devrait cependant se fluidifier au fur et à mesure avec notamment des prises de rendez-vous en ligne plus faciles à effectuer à partir de la mi-mars. Les pharmaciens pourront également bientôt prescrire et administrer le vaccin AstraZeneca, la Haute autorité de santé (HAS) ayant donné son feu vert.