Covid-19 : les lycéens pourront étudier à distance

C'est une réponse à la grogne qui montait. Le 5 novembre, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé des mesures pour renforcer le protocole sanitaire en vigueur dans les lycées. Un plan de continuité pédagogique va être adopté permettant à chaque établissement d'avoir sa propre organisation. Le but est de limiter le brassage d'élèves. Des cours pourront de nouveau être suivis à distance, mais uniquement à 50 % du temps. Sinon, l'enseignement en présentiel sera la norme. D'autres propositions ont été émises (accueil en demi-groupes, par niveau, travail à distance un à deux jours par semaine…). Les chefs d'établissements auront toute latitude pour choisir les meilleures options. « Il faut éviter la fermeture des lycées à tout prix », a déclaré Jean-Michel Blanquer, qui a également décidé de remplacer les épreuves communes du nouveau Bac par un contrôle continu. Mais le contexte reste tendu. Au 6 novembre, six établissements étaient fermés en raison de clusters, 3 528 élèves et 1 165 personnels étaient positifs, tandis qu'un appel à « la grève sanitaire » a été lancé pour le 10 novembre.