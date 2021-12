Covid-19 : les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 fermés

A l'issue de celui-ci, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la fermeture des centres commerciaux non alimentaires (principalement les galeries marchandes) de plus de 20 000 m2 à compter du 31 janvier. En Seine-et-Marne, neuf centres sont concernés par cette décision qui a été prise dans le but d'éviter le brassage de population. Les jauges des grandes surfaces vont être également renforcées à partir du 1er février. Alors que la menace d'un troisième confinement planait, c'est finalement des mesures moins strictes qui ont été prises (provisoirement ?) par le gouvernement.

Les centres commerciaux concernés* :

Villiers-en-Bières (55 645 m2)

Les Sentiers à Claye-Souilly (61 152 m2)

Bay 2 à Collégien (68 000 m2)

Terre Ciel à Chelles (54 000 m2)

Carré Sénart à Lieusaint (149 200 m2)

Val d'Europe et La Vallée Village à Serris (137 000 m2 au total)

Eden 2 à Servon (55 000 m2)

Les Saisons de Meaux (70 000 m2)

Woodshop Bois Sénart à Cesson (33 000 m2)

*Cette liste est susceptible d'être modifiée en fonction des précisions qui pourront être apportées par le gouvernement.