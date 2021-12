Covid-19 : les ados peuvent se faire vacciner

Pour pouvoir vacciner un mineur, il faut l'accord oral de l'adolescent, l'autorisation des deux parents et la présence de l'un d'eux. Une autorisation parentale est disponible sur le site du ministère de la Santé. Pour les épidémiologistes, vacciner les plus jeunes constitue un impératif pour arriver à l'immunité collective fixée à 80 %. En vaccinant avant les vacances, le gouvernement espère une rentrée plus apaisée, sans fermeture de classes.