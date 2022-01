Covid-19 : le lycée de Provins fermé

Le lycée Thibault-de-Champagne de Provins est fermé depuis le 6 janvier pour une durée indéterminée. Depuis la rentrée scolaire, le 3 janvier, et sous l’effet de la nouvelle vague épidémique liée au variant Omicron, les cas positifs et les cas contact se sont multipliés au sein de cet établissement qui compte 1 000 élèves et 80 enseignants. Une situation de crise qui a incité 22 professeurs et plusieurs agents de l’établissement à entamer une grève et à alerter le recteur de l’Académie de Créteil. Celle-ci a donc répondu à leur appel et s’est engagée à effectuer prochainement une réévaluation de la situation sanitaire.