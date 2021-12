Covid-19 : le centre de vaccination de Melun a franchi la barre des 10 000 injections

Ce chiffre intègre l'ensemble des catégories des personnes concernées : personnes de plus de 75 ans, professionnels de santé libéraux et d'aide à la personne, personnes vulnérables, résidents d'Ehpad et personnels hospitaliers.

À ce jour, plus de 15 000 doses de vaccins ont été injectées en comptant les secondes injections, ce qui fait de Melun le centre de vaccination le plus prolifique d'Île-de-France depuis le 5 janvier et le lancement de la campagne vaccinale.

Samedi 6 mars, Louis Vogel, le maire de Melun, et Thierry Coudert, le préfet de Seine-et-Marne, se sont rendu au centre de vaccination où 1 500 personnes ont été vaccinées entre 9 heures et 21 heures.