Covid-19 : la Seine-et-Marne passe en zone rouge

A l'instar de l'ensemble de l'Île-de-France, la Seine‐et‐Marne est en zone rouge : le virus est en circulation active.

Dans cette situation, le préfet de Seine‐et‐Marne, peut, en concertation avec les élus locaux, prendre des mesures plus restrictives pour lutter contre l'épidémie, explique la préfecture, qui a rendu le port du masque obligatoire devant les entrées et sorties des établissements scolaires et aux abords des gares (obligations respectivement valables le 29 août et le 1er septembre).

Le préfet a également tenu à rappeler " à chacun sa responsabilité et la solidarité avec les plus fragiles " .

Le taux d'incidence était de 37,7 nouveaux cas pour 100 000 habitants le 22 août dernier, contre 24,7 le 14 août. Le taux de positivité était de 5,2 % contre 4 % aux mêmes dates.