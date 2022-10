Covid-19 : La Seine-et-Marne en tête des départements franciliens les plus contagieux

Les tests réalisés en Seine-et-Marne se révèlent de plus en plus positifs et une huitième vague épidémique de Covid-19 n’est plus à exclure. Ce sont les taux d’incidence (en nombre de cas par semaine pour 100 000 habitants) qui alertent les autorités sanitaires. Ainsi, les chiffres publiés par Santé publique France (SPF) le 30 septembre montraient que la Seine-et-Marne était le département francilien le plus touché (362), devant Paris (345), l’Essonne (343), les Yvelines (341), le Val-de-Marne (318), les Hauts-de-Seine (313), le Val-d’Oise (278) et la Seine-Saint-Denis (210).

Pour Santé publique France, les raisons qui expliquent cette poussée virologique sont liées notamment à la météo. L’entrée dans l’automne et la baisse des températures qui en découlent favorisent, en effet, les rassemblements dans des espaces fermés. L’autre cause concerne la couverture vaccinale encore incomplète, notamment chez les populations les plus fragiles.

Face à cette situation, le port du masque dans les lieux clos (transports en commun notamment), l’aération des pièces et le lavage des mains régulier sont fortement recommandés.