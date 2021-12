Covid-19 : la Région Île-de-France organise une grande opération de dépistage

En Seine-et-Marne des tests antigéniques seront proposés à partir du 9 janvier à Ozoir-la-Ferrière, Crisenoy, Pringy, Fontainebleau, Courtry, Chateau-Landon, Noisiel, ainsi qu'à La Rochette et à Coulommiers (centres financés par la Région), à proximité des gares SNCF de Melun et de Chelles et au centre commercial de Villiers-en-Bière. Des bus de dépistage (tests PCR) stationneront également le 9 janvier à Quincy-Voisins et à Champagne-sur-Seine.

Entre 200 et 300 tests antigéniques (gratuits, rapides et ouverts à tous) seront réalisés dans chaque ville de 10 heures à 17 heures. La Région mettra à disposition les équipes de préleveurs et les tests, tandis que les villes proposeront un local (salle des fêtes mairie ou gymnase). Cette opération est réalisée en partenariat avec les entreprises Medicalib, Juste à temps et AJAN, ainsi que les équipes de la Croix-Rouge française.

Renseignements : www.iledefrance.fr/covid-19-depistage-massif-en-ile-de-france-les-week-ends-des-8-9-et-15-16-janvier-2021