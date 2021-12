COVID-19 : la caf lance un centre de loisirs virtuel

Pendant le confinement, la CAF pense aux parents. Cette période étant, à la fois, propice au renforcement des liens familiaux, mais aussi source de tensions à la maison, la Caisse nationale des Allocations Familiales a conçu un espace numérique : monenfant.fr.

Présenté comme un « accueil de loisirs à la maison », ce portail propose des activités amusantes et originales pour organiser la journée. On peut ainsi y trouver un agenda avec des activités ludique et pédagogique différentes chaque jour, des musées virtuels, une initiation à l'astronomie, des recettes de cuisine, des jeux sportifs, des contes…

Monenfant.fr est adapté aux différentes tranches d'âges des enfants et à leurs besoins (y compris pour des enfants en situation de handicap). Les parents peuvent aussi composer leur propre programme quotidien en piochant dans les 6 catégories d'activités proposées (découvrir, créer, bouger, jouer, cuisiner, écouter/lire). Ils pourront également y retrouver des ressources sur la parentalité, des messages de prévention et des numéros utiles.