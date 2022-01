Covid-19 : grève au lycée de Provins

Ce mouvement de grève a débuté le 4 janvier au sein du lycée Thibault-de-Champagne de Provins. 22 enseignants et six agents de l’établissement protestent contre le protocole sanitaire mis en place par l’Education nationale pour juguler l’épidémie liée au nouveau variant Omicron. Depuis la rentrée scolaire, le 3 janvier, les cas positifs et cas contact se sont multipliés dans ce lycée qui accueille 1 000 élèves et 80 membres du personnel. En l’espace de 24 heures, les chiffres ont, en effet, doublé avec une moyenne de 10 élèves absents par classe. Après avoir alerté le recteur de l’Académie de Créteil, professeurs et agents ont donc décidé de cesser le travail. Ils réclament une reprise en demi-jauge par classe, l’utilisation de masques FFP2 et d’autotests, ainsi que le report en juin de certaines épreuves du bac prévues en mars.