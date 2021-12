Ainsi, dès le 15 décembre, les déplacements seront de nouveau autorisés sur tout le territoire.

L'attestation de sortie ne sera plus obligatoire en journée. En revanche, un couvre-feu sera de nouveau instauré de 20 heures à 6 heures, sauf le 24 décembre pour le réveillon de Noël, et il faudra se munir d'un justificatif de déplacement durant cette tranche horaire. Quant aux théâtres, cinémas, musées et établissements sportifs, ils resteront fermés au moins jusqu'au 7 janvier 2021.