Covid-19 : fin de la gratuité des tests à la mi-octobre

C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Le gouvernement a annoncé la fin de la gratuité des tests de dépistage (PCR et antigéniques) sans prescription. Celle-ci est prévue pour la mi-octobre. L'objectif de cette mesure est pour d'inciter la population à se vacciner plus massivement et combattre ainsi la reprise épidémique de la Covid-19 sur le territoire national.

Par ailleurs, il a été demandé aux préfets que le passe sanitaire soit exigé dans les grands centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés dans les départements où le taux d'incidence dépasse 200 pour 100 000 habitants.