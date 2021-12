Covid-19 et obésité ne font pas bon ménage

C'est une récente étude scientifique américaine qui tire la sonnette d'alarme. Elle a été réalisée sur 3 000 personnes hospitalisées durant le printemps dernier, entre avril et juin. Les jeunes adultes (18-34 ans), souffrant à la fois d'obésité morbide (indice de masse corporelle supérieur à 40) d'hypertension et de diabète, risquent davantage de développer une forme grave du Covid-19. Une forme mortelle dans certains cas.

Pis, selon les conclusions d'une compilation de données établie à la fin du mois d'août et portant sur près de 400 000 patients, les personnes obèses risquent ainsi deux fois plus d'être hospitalisées quand elles sont touchées par le virus. Une pathologie qui risque de les placer plus souvent sous respiration mécanique invasive.