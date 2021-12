Covid-19 : des tests antigéniques à Westfield Carré Sénart

Après les aéroports, les gares et les établissements scolaires, voici les centres commerciaux. La Région Île-de-France profite de leur réouverture pour y poursuivre sa campagne de dépistage de la Covid-19. Cinq centres commerciaux franciliens* participent à cette opération du mercredi au dimanche. Celle-ci entre dans le cadre de l'engagement du conseil régional de tester un maximum de personnes d'ici Noël. Un partenariat a d'ailleurs été noué avec la Croix-Rouge pour l'accueil du public. Avec des résultats disponibles en seulement 20 minutes, les tests antigéniques (moins fiables cependant que les tests PCR) ont l'avantage de pouvoir dépister davantage de monde. En revanche, les personnes présentant des symptômes depuis plus de quatre jours, les cas contacts et celles venant d'un foyer épidémique sont réorientées vers un centre de tests PCR.

*Les centres commerciaux participants : Westfield Carré Sénart (Lieusaint, Seine-et-Marne), Rosny 2 (Seine-Saint-Denis), Vélizy 2 (Yvelines), Aéroville (Val-d'Oise) et Ulis 2 (Essonne). Ouverture du mercredi au dimanche (10 heures – 17 heures).