Covid-19 : des psychologues à l'écoute des professionnels de santé

SPS a été créée en 2015 et reconnue d'intérêt général en 2019. Elle a pour mission préserver la qualité de vie des professionnels de santé. La Région Île-de-France est un partenaire historique de cette association, avec un soutien renforcé depuis deux ans.

Comment se concrétise votre soutien aux professionnels de santé, soignants et personnel médico-social, dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 ?

Catherine Cornibert : Nous avons renforcé notre dispositif depuis le début de l'épidémie. Notre solution : l'écoute, via une application et un numéro vert gratuits, pour répondre aux inquiétudes des professionnels de santé, face au Covid-19. Nous recevons 180 appels par jour, dont 30 % provenant d'Île-de-France. Nous nous engageons à répondre à chaque appel.

Qui sont les interlocuteurs qui leur répondent ?

C.C : Plus de 100 psychologues sont joignables jour et nuit, 7 jours/7. Formés à la gestion du stress et à la prévention du suicide, ils écoutent, conseillent les soignants et, si besoin, les orientent vers le réseau national du risque psychosocial, pour une prise en charge en téléconsultation ou consultation. Les discussions durent en moyenne 15 minutes. C'est un service avant tout basé sur le lien humain. Il est très important d'être écouté quand on ne se sent pas bien. Il ne faut pas rester seul.

Quels sont les profils des soignants qui vous contactent ?

C.C : Il y a beaucoup de managers qui appellent pour prendre connaissance du dispositif et le relayer à leur équipe. Parmi les appels, 15% sont passés par des médecins, 20% par des infirmiers, 15% par des aides-soignants, 15% par des cadres de santé….

Quels motifs les poussent à vous appeler ?

C.C : Actuellement le motif des appels est exclusivement axé sur la gestion de la crise sanitaire. Les soignants sont globalement anxieux pour eux-mêmes, pour leurs collègues et leur famille. Leur sommeil est très perturbé. Ils ressentent un paradoxe énorme : ils sont à la fois très soutenus par la population, mais parfois rejetés par leur voisinage, pour le risque de contamination qu'ils représentent. Ceux qui se retrouvent en quarantaine, après avoir été contaminés, se sentent particulièrement impuissants, alors qu'ils pourraient être utiles.