Covid-19 : des opérations de prévention dans les gares

Les médiateurs et les médiatrices de la lutte anti-Covid de l'ARS partent actuellement à la rencontre des usagers de la SNCF. Le 13 juillet, ils étaient ainsi en gare de Savigny-le-Temple pour sensibiliser les voyageurs à la vaccination et au dépistage du Coronavirus. Ces opérations de sensibilisation et de prévention vont se dérouler durant tout cet été dans plusieurs stations du département.

27 juillet : gare de Cesson ; 29 juillet : Melun ; 2 août : Melun ; 10 août : Savigny-le-Temple ; 12 août : Cesson ; 31 août : Le Mée-sur-Seine.