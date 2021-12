Covid-19 : dépistage organisé le 12 décembre à Sourdun

L'opération est menée conjointement par l'ARS (agence régionale de santé), la Région Île-de-France, la Croix-Rouge et la municipalité de Sourdun. Si des personnes présentent des symptômes ou pensent avoir été en contact avec un cas positif, elles peuvent venir se faire dépister. Les tests se dérouleront sur la place de l'Eglise de 10 heures à 13 heures, puis de 14 heures à 17 heures. Ces tests sont réalisés dès l'âge de six ans, sans rendez-vous et avec ou sans ordonnance. Un masque sera offert à chaque participant.