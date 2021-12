Alors que le masque en tissu artisanal n'est plus recommandé par les autorités sanitaires, ce masque antiviral actif est plus écologique, plus pratique et permet une respirabilité optimisée et plus sécurisée.

Vendu en pharmacie et élaboré en tissu respirable traité (catégorie UNS 1), ce masque filtre 99 % des particules de taille micron 3 en 30 minutes et se porte au-delà de 50 heures avant lavage. Ainsi, à raison d'un lavage par semaine, trois masques par an suffisent.