Covid-19 : Appel à la vigilance face au rebond épidémique

Les indicateurs épidémiques en Seine-et-Marne se dégradent depuis début juin et connaissent, comme en Île-de-France, une forte tendance à la hausse. Le taux d’incidence au 3 juillet était ainsi de 1 172 pour 100 000 habitants et le taux de positivité était égal à 30, 8. L’incidence est notamment en augmentation chez les plus de 65 ans (1 109 / 100 000). D’autre part, 3 220 nouveaux cas confirmés ont été déclarés le 28 juin. Ces données s’appuient sur les 40 978 tests hebdomadaires réalisés (au 25 juin). A noter également que 75, 4 % de la population dispose d’un schéma vaccinal initial terminé et que 54, 6 % de la population a bénéficié de son rappel (soit 79, 4 % de la population éligible).

L’ARS Île-de-France et la préfecture de Seine-et-Marne appellent donc la population à la plus grande vigilance. Elles l’invitent à adopter les bons réflexes en continuant d’appliquer les gestes barrières pour protéger les personnes les plus fragiles (plus de 60 ans, résidents en Ehpad et en Unités de soins longue durée et immunodéprimés notamment) et ralentir la propagation épidémique.

En cas d’apparition de symptômes, il est essentiel de se tester immédiatement. En cas de résultat positif, il est indispensable d’alerter ses cas contacts et de s’isoler aussitôt. Ces mesures contribuent au freinage de l’épidémie.

Enfin, la vaccination reste essentielle dans la prévention de la contamination, de la transmission et des formes graves de la maladie. Chacun doit donc veiller à disposer d’un schéma vaccinal complet et à jour. Se faire vacciner et notamment faire son deuxième rappel est fortement recommandé, notamment pour les personnes les plus fragiles, afin de relancer l’immunité, de garantir le plus haut niveau de protection.