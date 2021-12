Covage raccorde 126 collèges de Seine-et-Marne à la fibre

Christine Bertrand, directrice innovation et e-administration du Conseil général de Seine-et-Marne, revient sur le projet et le rôle de l’opérateur d’infrastructures Covage, à travers sa filiale Sem @for77. Avant l’intervention des équipes de Sem @for77, les offres d’accès internet souscrites par les établissements seine-et-marnais étaient des offres grand public, fournies sans garantie de débit ou de temps de rétablissement des incidents, ni véritable support client. Les infrastructures scolaires ne disposaient d’aucune information sur leur consommation de bande passante et sur la répartition des flux sur leurs différents accès.

Pour pallier ces lacunes, « le Département a décidé de relier l’ensemble des 126 collèges à la fibre pour assurer un service de qualité, qui pourra répondre aux contraintes d’usages telles que les vidéos, les plateformes de contenus ou encore les espaces numériques de travail (ENT) » indique Christine Bertrand. L’optimisation du débit de bande passante en fonction de niveau d’utilisation constituait également un élément majeur du plan « Collège numérique 77 ». Pour Christine Bertrand, « il n’est pas nécessaire de mettre 100 mégas si on en n’a besoin que de 4. Nous avons aujourd’hui des outils qui permettent de cibler le bon débit, de l’augmenter et même de l’anticiper pour avoir un très bon rapport qualité/prix. La délégation de service public Sem @for77 nous fournit très facilement puisqu’un simple bon de commande suffit pour augmenter cette bande passante. »