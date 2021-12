Couvre-feu : les grandes surfaces ouvrent encore plus tôt

Ces derniers ont, en effet, décidé d'ouvrir encore plus tôt pour permettre à certaines personnes de venir faire leurs courses avant de se rendre à leur travail.

Les ouvertures à 7 h 30 voire 7 heures du matin ont été ainsi généralisées. C'est le cas des hypermarchés Géant qui ouvrent à 7 h 30, tout comme Auchan et Carrefour. Auchan a également décidé de renforcer ses créneaux en caisse de 12 heures et de 16 heures à 18 heures. Si Géant a également opté pour une ouverture à 7 h 30 pour ses hypermarchés, la moitié de ses supermarchés ouvrent même à 6 heures. Les créneaux de retrait en drive et de livraisons à domicile sont, eux aussi, renforcés.

A l'approche des soldes d'hiver, qui démarrent le 20 janvier, le Conseil national des centres commerciaux (CNCC) souhaite que les préfectures autorisent l'ouverture des centres commerciaux durant les quatre prochains dimanches (24 et 31 janvier, 7 et 14 février).