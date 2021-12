Couvre-feu : ce qui change à partir du 15 décembre

Le nouveau couvre-feu, instauré à partir de ce mardi 15 décembre, s'appliquera également le 31 décembre. En revanche, ce ne sera pas le cas le soir du 24 décembre, à l'occasion du réveillon de Noël (mais pas plus de six convives sans compter les enfants). L'amende pour non-respect du couvre-feu reste fixée à 135 euros.

En journée, l'attestation n'est donc plus obligatoire, mais elle le demeure pendant les heures de couvre-feu (téléchargeable également sur l'application TousAntiCovid). Entre 20 heures et 6 heures, les déplacements ne sont autorisés qu'entre le travail et le domicile, pour raisons de santé, pour motif familial impérieux ou liés à des missions d'intérêt général, ou enfin pour sortir un animal de compagnie. La promenade et l'activité physique n'entrent plus dans cette liste. Pour les personnes voyageant le soir ou la nuit, notamment pendant les vacances scolaires, elles devront se munir d'une attestation de dérogation et présenter un justificatif en cas de contrôle (billets de train, avion…).

Les mineurs pourront de nouveau pratiquer du sport en intérieur, dans les gymnases ou les piscines. La pratique sportive ne sera plus limitée, mais devra s'effectuer dans le respect des horaires du couvre-feu et dans celui des protocoles sanitaires en vigueur. Pour les adultes, en revanche, la pratique sportive en intérieur est toujours interdite, sauf pour les sportifs professionnels.

Enfin, dans les établissements accueillant des personnes âgées, un nouveau protocole sanitaire assoupli est mis en place jusqu'au 3 janvier. Il autorise notamment les sorties dans les familles, mais à leur retour en Ehpad, les résidents devront réaliser un test RT-PCR ou antigénique et ne pourront pas participer aux activités collectives durant sept jours. Les visites seront également assouplies avec, notamment, une hausse des jauges. L'augmentation de la durée des plages de rendez-vous peut être également envisagée. En revanche, les musées, les cinémas ou encore les théâtres demeureront encore fermés jusqu'au 7 janvier minimum.

