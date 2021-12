Venez courir pour la Croix-Rouge le 12 juin

Le bulletin d’inscription pour l’édition 2015 des Foulées briardes est à télécharger sur le site de la ville (www.briecomterobert.fr), et à renvoyer avant le 10 juin au service des sports, 2, rue de Verdun, 77255 Brie-Comte-Robert Cedex.

Cinq courses au programme :

• courses enfants (de 2004 à 2008) : 800m et 1200m

• course pour les enfants et athlètes nés en 2003 et avant : 3km

• course pour les athlètes et cadets nés en 2001 et avant : 5km

• course pour les athlètes et cadets nés en 1999 et avant : 10 km

Départ Stade A. Chaussy

18h30 : 800m / 18h45 : 1200m / 19h15 : 3km /

19h45 : 5 km / 20h30 : 10km

Initiation à l’athlétisme pour les enfants

L’assemblée des CM2 de Brie vous invite à découvrir les différentes disciplines de l’athlétisme :

• Sprint

• Lancer de vortex

• Lancer de poids

• Course de haie

•Multi-bond

• Saut en hauteur et saut en longueur

Venez participer aux ateliers ! Tarif : 1 euro reversé à la Croix-Rouge. Aucune obligation de participer aux courses.