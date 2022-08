Coupvray : une marche blanche lors des obsèques des deux fillettes

Organisée par la municipalité de Coupvray, cette marche blanche a rassemblé 400 personnes. Elle s’est déroulée dans l’émotion et le souvenir de Lucille et Eileen, deux sœurs âgées respectivement de 8 et 11 ans. Démarrée sur le parvis de l’école Teisseyre, la marche s’est achevée au cimetière communal où ont été célébrées les obsèques des fillettes tragiquement disparues dans l’incendie accidentel du pavillon familial dans la nuit du 18 au 19 juillet. 300 roses blanches, fournies par la Centre communal d’action sociale (CCAS) de Coupvray, ont été remises à tous les marcheurs qui les ont déposées sur les deux tombes. La famille et le public ont prolongé ce moment de recueillement dans la salle de la Ferme mise spécialement à leur disposition. Une collecte est toujours en cours pour aider les parents de Lucille et d’Eileen qui ont tout perdu dans l’incendie, leur maison ayant été totalement ravagée par les flammes. Enfin, un livre du souvenir, composé notamment de photos des deux soeurs, est également disponible à l’accueil de la mairie de Coupvray.