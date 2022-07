Coupvray recherche des artistes pour les Journées européennes du patrimoine

Les 17 et 18 septembre prochains, à l’occasion de la nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine, la commune de Coupvray va organiser une exposition éphémère sur le thème du patrimoine durable. Celle-ci aura pour cadre les jardins historiques du parc du château. A cette occasion, la municipalité proposera de nouvelles animations et c’est à ce titre qu’elle recherche des artistes spécialisés en peinture et sculpture. Ceux et celles qui souhaitent exposer leurs œuvres dans le parc du château sont donc invité(e)s à envoyer leurs books et leurs photos à la mairie de Coupvray.

Renseignements : communication@coupvray.fr ou 01 64 63 43 00.