“Coupvray en lumière“ le 17 septembre

Le public a rendez-vous le samedi 17 septembre (10h-20h30). Petits et grands sont invités à plonger au coeur du parc du château pour y découvrir le patrimoine de la ville comme ils ne l’ont jamais vu. Un programme riche et éclectique qui permettra de mettre en lumière, de jour comme de nuit, le patrimoine exceptionnel de Coupvray.

En journée, place à la culture ! Vous pourrez choisir entre effectuer une visite guidée dans les jardins et communs du château, découvrir l’exposition de l’association “Atelier d’Histoire et Patrimoine de Coupvray“ consacrée à l’histoire de la commune ou bien, pour les plus téméraires, participer à l’escape game géant organisé en pleine nature pour retrouver les “Ferrets de la Reine“ Anne d’Autriche, dont il se dit qu’ils seraient passés par le château de Coupvray.

« Un patrimoine bâti et naturel exceptionnel »

Pour les amateurs d’art, une exposition éphémère de peinture et de sculpture ornera les jardins et un atelier de peinture phosphorescente sera organisé pour les enfants par l’association “Renaissance et Culture“. Une fresque participative permettra à chacun de contribuer à la création d’une oeuvre unique, qui sera ensuite exposée dans les jardins et à la mairie. Un concert aux influences pop et folk, allant de John Mayer à Ed Sheeran en passant par les Beatles et Bob Dylan, assurera l’ambiance musicale. À la tombée de la nuit, les jardins du parc du château s’illumineront pour laisser place à un véritable spectacle lumineux.

« Coupvray est une commune dotée d’un patrimoine bâti et naturel exceptionnel. Labellisée “Village de caractère“, “village en poésie“ et “patrimoine remarquable d’Île-de-France“, elle cache de nombreuses pépites (musée Louis Braille, château des Rohan, ferme Maulny, patrimoine vernaculaire...). Cette année, nous avons souhaité nous inscrire pleinement dans les Journées européennes du patrimoine en y proposant un nouvel événement destiné à montrer ce patrimoine autrement et à faire toute la lumière sur les trésors cachés de Coupvray. Avec le temps, nous espérons en faire un événement pérenne qui mettra en avant la totalité du patrimoine communal pour le plus grand bonheur de tous », souligne Thierry Cerri, le maire de Coupvray.

Entrée gratuite. Renseignements : www.coupvray.fr