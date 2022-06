Coupvray à l’heure médiévale

Après le succès de la première édition, en juin 2018 (plus de 5 000 visiteurs), le comité des fêtes de Coupvray organise de nouveau sa traditionnelle fête du village consacrée à l’époque médiévale. Tout au long du week-end des 18 et 19 juin, le public pourra profiter de nombreuses animations et activités gratuites (vie de camps, artisanat, démonstrations d’armes, danses et chansons médiévales, tournoi de chevalerie, jongleurs, cracheurs de feu, cascades à pied et à cheval). Plus de 15 troupes assureront le spectacle. D’autre part, un authentique marché médiéval (avec ses échoppes) sera reconstitué. Enfin, des ventes de vêtements, costumes, bijoux, cuirs, armes, objets médiévaux seront organisées, ainsi qu’une dégustation de denrées alimentaires et de boissons d’époque. Il sera également procédé à l’élection de miss et mister Médiévale 2022. A noter qu’un feu d’artifice est prévu le 18 juin à partir de 23 heures.

Entrée gratuite I Restauration et buvette sur place I Parkings gratuits à disposition.

Horaires :

Samedi 10h – minuit 23h : feu d’artifice

Dimanche 10h – 18h

14h : tournoi de chevalerie