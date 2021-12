Coup de pouce à l'apprentissage de la conduite dans les zones rurales

La mobilité des jeunes en zone rurale est un levier essentiel pour leur permettre une égalité d'accès à la formation, à l'emploi, ainsi qu'à une vie sociale et culturelle plus épanouie et autonome. Dans le cadre de l'Agenda rural, l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) a lancé un appel à manifestation d'intérêt (AMI) en février dernier en partenariat avec la Délégation à la sécurité routière (DSR) et l'Union nationale des missions locales (UNML).

24 missions locales viennent d'être sélectionnées et vont bénéficier d'un soutien financier durant deux années (20 000 euros maximum), afin d'acquérir un ou plusieurs simulateurs de conduite et animer ce dispositif. D'autres missions locales complèteront cette sélection en juin. Dédiées à l'insertion sociale et professionnelle, ces structures territoriales pourront ainsi offrir un accompagnement personnalisé à environ 1 300 jeunes. En Seine-et-Marne, c'est la mission locale du Provinois qui a été retenue.