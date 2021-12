Coup d'arrêt pour la construction d'immobilier d'entreprise en Seine-et-Marne

En effet, la surface commencée a fondu de 275 000 m² et la surface autorisée de 105 000 m² par rapport à 2014. Ces mauvais résultats n’ont pas été sans conséquence sur l’emploi dans la construction qui a perdu 641 emplois sur la période. En parallèle, le nombre d’entreprises défaillantes a bondi de 14,2 %%, tandis que les créations d’entreprises ont diminué de 3,7 %%. Au registre des signaux positifs enregistrés par l’économie seine-et-marnaise figure le recul du taux de chômage entre le 4e trimestre 2014 et le 4e trimestre 2015 (- 0,2 point), rendu possible grâce à la création de plus de 2 600 emplois marchands sur cette même période.