Coulommiers va améliorer l’habitat du centre-ville

Destinée à réhabiliter le patrimoine bâti et à améliorer le confort deslogements, l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) se déroulera au cours du printemps prochain. Les propriétaires pourront ainsi bénéficier d’un accompagnement financier de la part de la ville et de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH). Ce sont plus de 3 millionsd'euros sur cinq ans que la municipalité de Coulommiers va investir, afin de réduire le nombre de logements vacants en centre-ville et de valoriser son patrimoine bâti.

Les habitants peuvent se rendre à la mairie jusqu’au 2 février pour consulter un exemplaire du projet de convention.