Coulommiers : succès pour le forum emploi

La salle de la Sucrerie, à Coulommiers, a connu une forte affluence le jeudi 26 janvier lors du forum emploi organisé par la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie.

Comme l’année dernière, ce forum s’est déroulé sur une demi-journée et était dédié à la recherche d’emploi avec une mise en relation directe entre les demandeurs d’emploi et les entreprises.

Plus de 60 stands et 900 offres d’emploi

Ce sont près de mille visiteurs qui sont venus à la rencontre des entreprises et des partenaires présents. Au total, ce sont plus de 60 stands et 900 offres d’emploi qui ont été mis à leur disposition.

Tous les secteurs d’activités, notamment ceux proposant des métiers sous tension (restauration, bâtiment, transport, logistique, industrie, santé, service à la personne…), étaient représentés. Les employeurs présents ont pu repérer des profils de candidats très intéressants et de nombreux CV ont été déposés à cette occasion.