Coulommiers se mobilise contre les violences faites aux femmes

En partenariat avec le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de l’Essonne (CIDFF), la ville de Coulommiers organisera, le jeudi 25 novembre, une conférence intitulée “Violences au sein du couple, comment réagir ?“. Celle-ci se tiendra à 14h au théâtre municipal. Par ailleurs, un travail sera initié avec les commerçants et les pharmaciens de la commune pour créer un réseau sûr et solidaire de lieux ayant la capacité d’assister et de soutenir les victimes d’harcèlement de rue ou de violences conjugales. Le but est de permettre aux femmes se sentant en danger de le signaler discrètement à des établissements, qui pourront leur proposer d’appeler quelqu’un ou de contacter les forces de l’ordre pour les mettre rapidement à l’abri.

Enfin, la ville de Coulommiers va ouvrir ce mois-ci un premier logement d’urgence pour héberger des femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, dans l’attente d’un hébergement pérenne.