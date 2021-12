Coulommiers Pays de Brie vers l'Emploi, Jeudi 30 janvier

Ce forum de l'emploi est organisé par la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie. L'événement a pour objectifs d'accompagner les jeunes dans leurs démarches d'orientation, de faire découvrir les filières d'emploi locales et de faciliter la mise en relation directe entre actifs ou demandeurs d'emploi.

Une journée ouverte au grand public de 9 h à 18 h 00 (sans interruption) :

Comment s'orienter ? Quelle filière choisir ? Comment trouver un emploi ?

Toutes ces questions trouveront réponses lors de cette manifestation. Elle accueillera comme chaque année les jeunes et le public scolaire avec une volonté de découverte des métiers, d'aide à l'orientation, d'information sur les métiers, sur les filières existantes et porteuses d'emploi, sur les débouchés en matière d'emploi au niveau local, sur les formalités, sur démarches à engager et sur la création d'entreprise…

Les actifs (demandeurs d'emploi ou en reconversion) auront l'occasion de rencontrer tous les acteurs de l'emploi qui œuvrent au quotidien pour faciliter la mise en relation directe entre demandeurs d'emploi et besoins du territoire.

Plus de 90 partenaires présents

La journée aura pour thème l'apprentissage. Aussi, la seconde opération “Recrutez vos apprentis”, dont l'objectif est de faciliter le choix de formation des jeunes et leur recherche d'employeur pour leur apprentissage, sera cette année intégrée au Forum de l'emploi.

Comme chaque année, un espace “Pôle apprentissage“ qui regroupe les CFA sera aménagé.

Un lieu de présentation de l'apprentissage sera aussi mis en place pour permettre aux visiteurs d'assister aux mini-conférences sur l'apprentissage et à des témoignages d'apprentis.

Un “job dating” sera aussi organisé conjointement par les agences Pôle Emploi Coulommiers et La Ferté-sous-Jouarre ainsi que la Mission locale (Ateliers et accompagnement à la recherche d'emploi, démonstrations et ateliers en continu, scène de crime proposée par la Police nationale, panneau d'offres d'emploi).

Une organisation en étapes

L'organisation est repensée en étapes (je m'oriente, je découvre les métiers et formations possibles, je cherche un emploi, je crée mon entreprise).

Jeudi 30 janvier, de 9 h à 18 h. Train Transilien Ligne P, Bus Ligne 41 (Transdev) et ligne 17 (Seine-et-Marne Express).