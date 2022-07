Coulommiers Pays de Brie finance la carte Imagine’R

Déjà mis en œuvre les années précédentes, ce dispositif est maintenu. Il s’agit d’une mesure concrète en faveur du pouvoir d’achat et de la mobilité des habitants. Le forfait Imagine’R permet, en effet, de voyager de manière illimitée dans toute l’Île-de-France. Il est valable sur tous les modes de transport (métro, bus, tram express, train, RER et tram) à l’exception de certaines dessertes directes d’aéroports (Orlyval, bus direct Paris-Aéroport, navettes VEA Disney) et des bus touristiques (OpenTour, Cars Rouges). Pour bénéficier de cette aide, les familles du territoire devront effectuer leur demande auprès de la communauté d’agglomération pour leurs enfants lycéens (jusqu’à la Terminale et hors apprentissage).

