Coulommiers Pays de Brie Agglo rencontre ses entrepreneurs

Après leur avoir présenté les projets de la communauté d'agglomération et des 42 communes, Bernard Jacotin a donné quelques éléments sur la teneur de la plateforme territoriale de rénovation énergétique, qui permettra aux habitants, en partenariat avec le Département, de procéder gratuitement à la rénovation énergétique de leur logement. Des conseils gratuits, une aide à la formulation de la démarche de travaux et à la visualisation des aides existantes, ainsi qu'un soutien dans la recherche d'entreprises (plateforme Bâtireco) sont notamment prévus. L'association Construire en chanvre était également présente pour détailler son activité et le béton de chanvre, utilisé dans l'écoconstruction. Selon l'agglomération, ces rendez-vous « favorisent l'économie locale et la création d'emploi sur le territoire », en permettant aux PME locales de « dessiner des perspectives d'avenir pour le maintien et le développement de leur activité ».