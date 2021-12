Coulommiers ouvre son “Université du temps retrouvé”

Cette “Université du temps retrouvé“ est mise en place en partenariat avec l’université Gustave Eiffel de Champs-sur-Marne. Les conférences se feront dans les lieux culturels et patrimoniaux de Coulommiers (bibliothèque, musée, Commanderie des Templiers, théâtre, maison France Services et ancienne Banque de France), afin de valoriser les richesses architecturales de la commune. La première conférence aura lieu le jeudi 25 novembre à 10 h 30 à la salle des mariages de la mairie avec pour thème “La Fontaine : la fable et le territoire“. L’entrée sera gratuite et sans inscription. En revanche, pour les prochaines conférences, la ville proposera un système d’abonnement à demander à l’Office de tourisme. Celui-ci permettra d’assister à une douzaine de conférences durant un an (20 euros pour les Columériens et 25 euros pour les extérieurs).

Renseignements : 01 64 75 80 20 (service culturel).