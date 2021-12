Coulommiers : Musique de chambre au théâtre

Baptisé « Concert Halls », ce réseau comprend différentes salles européennes, notamment à Berlin, Londres et Paris (Bouffes du Nord). Dans le cadre de « La Belle Saison », des concerts auront lieu dans ces salles, avec des artistes prestigieux comme les quatuors Dotima, Girard et Strada, les pianistes Romain Descharmes, Jean-Claude Pennetier et Alain Planès, les violoncellistes Anne Gastinel, Gary Hoffman et Sonia Wieder Atherton, le violoniste Pierre Fouchenneret, etc. Le théâtre municipal de Coulommiers, renommé pour son acoustique, peut accueillir 250 à 300 personnes. La municipalité veut impulser une politique culturelle ambitieuse, permettant de créer des liens entre artistes renommés et jeunes à fort potentiel, avec une montée en puissance de l’école de musique. Des représentations sont également prévues dans d’autres salles du Grand Coulommiers.