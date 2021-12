Coulommiers : les travaux de la future piste cyclable démarrent

Cette nouvelle liaison douce remplacera, à terme, le tracé réalisé en 2019. Elle permettra une traversée plus sécurisée entre la gare SNCF et la piscine, ainsi que le parc des sports. Allant de la rue du Vercors à l'avenue de Strasbourg, cette piste sera longue d'un kilomètre et large de trois mètres environ. La circulation s'y effectuera en double sens jusqu'à la rue du 19 mars 1962. La portion comprise entre la rue du 19 mars 1962 et la rue du Vercors sera divisée en deux pistes distinctes à droite et à gauche de la chaussée avec un sens unique de circulation, permettant l'aller comme le retour. Une réflexion est actuellement en cours pour permettre le prolongement de cette piste, afin de rejoindre l'avenue de Strasbourg sans emprunter le carrefour du Boulevard de la Marne.