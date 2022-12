Coulommiers : les motards soutiennent les enfants malades

Un “road trip“ de Noël sera organisé en faveur des enfants malades duGrand hôpital de l’est francilien (GHEF) le dimanche 11 décembre. Pour les aider, venez déposer des jouets neufs et non emballés à l’Hôtel de ville de Coulommiers (13, rue du Général de Gaulle) du lundi au vendredi (de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30) durant les premiers jours de ce mois de décembre.

Ce même 11 décembre, les motards, chargés de la collecte de jouets, défileront dans les rues deCoulommiers avec un arrêt prévu à 11 h 30 devant l’Hôtel de ville pour une photo souvenir de cette collecte. Ce défilé motorisé et solidaire s’élancera de Meaux un peu plus tôt dans la matinée.

www.scottandco.net/roadtrip-de-noel2022