Coulommiers : les innovations des commerçants pour maintenir leurs activités

Si la poursuite d'activité dans la période actuelle implique de prendre des mesures sanitaires strictes, les commerçants de Coulommiers s'efforcent de trouver des solutions pour parvenir malgré tout à livrer leurs produits. Certains proposent la livraison à domicile. Leur liste est disponible sur le site de la municipalité www.coulommiers.fr/ qui a mis à disposition une carte en ligne. Boucherie, traiteurs, ou encore cavistes... Les produits ouverts à la livraison sont variés.

Pour ceux qui voudraient également se fournir auprès d'agriculteurs et de producteurs locaux (fruits et légumes, viandes, produits laitiers...), il est possible de passer commande auprès de la "Ruche qui dit oui" sur le site laruchequiditoui.fr (consulter les indications précises mentionnées sur le site avant de passer commande). Les commandes sont ensuite à retirer les samedis de 11h à 12h30, au 12 place du marché. La commande en ligne est par ailleurs organisée par Clos Délice (épicerie fine, chocolats).

Plus largement, les commerçants qui livrent à domicile à Coulommiers sont listés par la municipalité sur www.coulommiers.fr

La municipalité propose également de soutenir les commerces n'ayant pas la possibilité d'ouvrir ou de livrer par le biais de bons d'achat solidaires. Ces derniers sont disponibles à l'achat auprès des commerces inscrits inscrits sur la plateforme soutien-commercants-artisans.fr . Les commerçants ainsi soutenus reçoivent des fonds pour faire perdurer leur commerce, tandis que les clients pourront utiliser leur bon une fois le confinement levé.