Coulommiers : les associations vous attendent

À travers cette manifestation traditionnelle, la ville de Coulommiers souhaite promouvoir ses associations. 50 d’entre elles (sportives, culturelles et de loisirs) seront présentes le samedi 3 septembre, de 10 heures à 18 heures, sur le terrain d’honneur de rugby, au Parc des sports. Cette journée sera l’occasion idéale de (re)découvrir la grande diversité d’activités proposées par le tissu associatif local. Tout au long de la journée, stands d’information, démonstrations et animations permettront aux visiteurs d’échanger avec les associations et de tester les activités proposées. Parallèlement à cet événement, les commerçants du centre-ville organiseront leur traditionnelle braderie.