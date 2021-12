Coulommiers : la Résidence des Lilas inaugurée

La Secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel et Franck Riester, ministre chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, ont inauguré dernièrement à Coulommiers la résidence des Lilas, un foyer d'accueil médicalisé pour personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Près de 40 personne sont accueillies dans ces lieux de l'Association des établissements du Domaine Emmanuel. Depuis les années 1950 et jusqu'à aujourd'hui, cette structure a pour objectif d'accueillir des personnes handicapées mentales, cérébro-lésées et psychiques adultes et âgées dans une dizaine d'établissements en Seine-et-Marne et plus largement en Ile-de-France.

Cette visite ministérielle s'inscrit dans la stratégie du Gouvernenement visant à donner une place égale dans la société aux personnes atteintes de ces troubles du spectre autistique ou de troubles du neurodéveloppement. Pour cela, il s'agit de mieux comprendre et repérer ces troubles, de sorte que le diagnostic intervienne le plus tôt possible et afin de mieux accompagner les parcours de vie des personnes concernées.