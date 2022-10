Coulommiers : l’unité de traitement de l’eau potable inaugurée

A cette inauguration étaient notamment présents Jean-François Parigi, président (LR) du Département de Seine-et-Marne, Ugo Pezzetta, maire (Agir) de La Ferté-sous-Jouarre et président (Agir) de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie et Franck Riester, ministre chargé des Relations avec le Parlement et ex-député-maire de Coulommiers.

A terme, la nouvelle unité de traitement de l’eau potable (UTEP) desservira les 20 000 habitants des communes de Coulommiers,Boissy-le-Châtel et de Chauffry. Pour cette réalisation, la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie a poursuivi le travail engagé par la ville de Coulommiers depuis plus de 10 ans. Cet ouvrage a été financé à hauteur de 60 % par le Département de Seine-et-Marne et l’Agence de l’eau.

Au-delà de cet équipement, la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie s’engage et investit pour améliorer la distribution et la qualité de l’eau pour tous. Un programme d’investissement de plus de 28 millions d’euros est ainsi mis en œuvre pour les 54 communes de la communauté d’agglomération dans les domaines de l’eau potable, des eaux usées et de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).