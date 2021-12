Coulommiers : l'ancienne Banque de France va être réhabilitée

C'est un projet de réhabilitation que la ville de Coulommiers entend mener. Son objectif est d'installer dans ce bâtiment patrimonial les bureaux de l'Office de tourisme, de créer une salle de séminaire et des salles de réception. Cette ancienne succursale de la Banque de France possède une superficie de 1 151 m2 et a l'avantage d'être située à proximité de la gare SCNF, du parc des Capucins et de la future Maison des fromages.