Coulommiers fête la musique

C’est à partir de 19 h 30 que cette édition 2022 de la Fête de la musique débutera à Coulommiers. Grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous, elle célèbre la musique vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux. Cette année, plusieurs groupes pop et rock locaux seront à l’affiche.

Le programme

19 h 30 : groupe LBD (pop rock).

20 h 15 : Harmonie municipale de Coulommiers.

21 heures : Ceci n’est pas un groupe (chanson composition par les élèves de l’atelier du service culturel).

21 h 45 : De Novo (pop rock).

22 h 30 : Oups (pop).